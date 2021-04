Do wymiany zdań w kontekście zapowiedzianej na wtorek rano rozmowy przedstawicieli Lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim o ich postulatach dotyczących Krajowego Planu Odbudowy, doszło we wpisach zamieszczonych na Twitterze.

Reklama

Ostra wymiana zdań między Biejat a Lubnauer na Twitterze

"Cieszę się, że premier przyjął nasze zaproszenie do rozmów nt. KPO. Nie poszliśmy do Sejmu, żeby bezczynnie siedzieć na stołkach, tylko żeby działać na rzecz Polski. Chciałabym jutro wyjść ze spotkania z ustaleniami, że propozycje służące młodym pracownikom i JST będą zrealizowane" - napisała posłanka Biejat, wiceszefowa klubu Lewicy.

Odnosząc się do sprawy posłanka Lubnauer - wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej - napisała, że "PiS pochwalił Lewicę. Tak tonący chwali tego, który rzucił mu koło ratunkowe".

Na ten wpis ripostowała Biejat. "Lewica złożyła uwagi do KPO. Premier przyjął nasze zaproszenie do rozmów na temat tych propozycji. Zależy nam na tym, żeby środki europejskie trafiły do Polski jak najszybciej i żeby były mądrze inwestowane. O co Wam chodzi, to już naprawdę coraz trudniej zrozumieć..." - napisała.

Postulaty Lewicy

W poniedziałek klub Lewicy przedstawił sześć postulatów dotyczących Krajowego Planu Odbudowy i zwrócił się do rządu o rozmowę i spotkanie w Sejmie. Do spotkania premiera z przedstawicielami Lewicy ma dojść we wtorek o godz. 9.00. Szef KPRM Michał Dworczyk napisał w poniedziałek na Twitterze, że rząd jest otwarty na szerokie konsultacje ws KPO.

Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział w poniedziałek PAP, że warunki KO poparcia KPO przedstawione zostały już dawno. Jesteśmy gotowi do rozmów o nich, ale nie będziemy uczestniczyć w zakulisowych gierkach - oświadczył. Rzecznik PO ocenił, że tylko solidarne stanowisko całej opozycji może doprowadzić do satysfakcjonującego kształtu KPO..