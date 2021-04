Polskie samorządy potrzebują więcej swobody, więcej środków i więcej odpowiedzialności za zadania publiczne.– stwierdził Borys Budka na konferencji prasowej w Rzeszowie.

Samorząd musi być oddzielony od władzy centralnej. Szczególnie tej, która chce go zniszczyć - dodał.

Dziś w Rzeszowie przyjmiemy symboliczny dokument: Deklarację Samorządową Platformy Obywatelskiej, którą chciałbym, żebyśmy nazwali "Deklaracją rzeszowską" - mówił Budka.

Platforma jest i pozostanie partią centrum. Jesteśmy po to, by zablokować zarówno ten brunatny, jak i ten czerwony ekstremizm - ocenił przewodniczący PO.

Polityką muszą rządzić zasady i wartości. Jedną z najważniejszych jest uczciwość wobec wyborców. Współpraca to przepis na wygraną - stwierdził Budka.

Mamy konkretny program. Przedstawiliśmy go przy prezentacji Koalicji 276, później Recepty Na Kryzys, Uzdrowimy Polskę i Bezpieczna Polska. Ale to dopiero początek - zapowiedział polityk.

W lutym nikomu z opozycji nie przyszło do głowy, aby gdzieś za plecami innych, układać się z tymi, którzy na co dzień każdego oszukują. Stało się inaczej. Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że część opozycji zapisała się do rządu - mówił o porozumieniu Lewicy z rządem ws. KPO.

W tym miejscu zwracam się do wyborców Lewicy: wpłyńcie na swoich liderów. Jest jeszcze czas, aby wrócić do dobrej współpracy ugrupowań demokratycznych. Polacy muszą mieć pewność, że wspólnie zmienimy Polskę - apelował Budka.

To Sejm jest miejscem, w którym w ustawie musimy zagwarantować sprawiedliwe, transparentne i uczciwe wydatkowanie środków europejskich. To będziemy proponować na najbliższym posiedzeniu Sejmu - Ustawę Gwarancyjną - powiedział szef PO.

Trzaskowski o Funduszu Odbudowy

Na Radzie Krajowej w Rzeszowie głos zabrał także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Kiedy politycy kłócili się między sobą, samorządowcy byli na pierwszej linii frontu walki z pandemią - mówił Trzaskowski.

Wszyscy zasługujemy na pieniądze z Funduszu Odbudowy. Ale te pieniądze nie mogą być tylko i wyłącznie funduszem jednej partii. One powinny posłużyć absolutnie wszystkim. Dlatego tak ważny jest samorząd - bo jest tak blisko obywatela. To my dokładnie wiemy, jakie są potrzeby obywateli. Nie dlatego, że jesteśmy mądrzejsi, tylko dlatego, że obywatele nam codzienne o tym przypominają - mówił prezydent Warszawy.