Będzie komisja PiS?

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że po wygranych wyborach parlamentarnych przez opozycję, zostanie powołana komisja Prawa i Sprawiedliwości.

To jest też nasza propozycja na wybory. Rozliczymy wszystkie afery PiS: CPK, dwie wieże, KNF oraz wybory kopertowe - zapewnił w Radiu ZET szef PSL.

To jest poważny zarzut, ponieważ bez żadnej podstawy prawnej wydano ponad 70 mln złotych. Na pewno wrócimy do tej sprawy, jednak musi dojść do zmiany władzy - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jeżeli zbudujemy dwa bloki: centrowy i liberalno-lewicowy to wygramy te wybory. Szymon Hołownia również mówi o tym pomyśle, a nie jednej liście. To rozwiązanie popiera również duża część analityków politycznych. PSL na pewno będzie w bloku centrowym - dodał.

6 lat w opozycji to jest trudny czas. Jeżeli to trwa przez chwilę to może być dobrą refleksją. Najbliższe lata będą najważniejsze, bo chcemy zmieniać Polskę na lepsze. Jeżeli stanie się to moim udziałem, to będę bardzo szczęśliwy - zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz.