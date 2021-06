Widziałem się kilkakrotnie z Donaldem Tuskiem, oczywiście jestem otwarty na spotkania, bo trzeba rozmawiać o tym, jak wzmacniać opozycję, jak wzmacniać Platformę i też jestem ciekaw, jakie są dokładnie aspiracje Donalda Tuska – powiedział Trzaskowski w radiu Zet pytany o spotkanie w Donaldem Tuskiem.

Dopytywany, jakie są aspiracje polityczne byłego szefa Rady Europejskiej odrzekł: No nie wiem, o tym się na pewno dowiemy dokładnie. W kontekście spotkanie szefa PO Borysa Budki z Tuskiem podkreślił, że potrzebne są kolejne spotkania, bo my wszyscy musimy rozmawiać. Jeżeli Donald Tusk będzie chciał wesprzeć opozycję swoim autorytetem to na pewno może nas tylko wzmocnić, w związku z tym, czym nas będzie więcej, czym będzie silniejsza Platforma Obywatelska, czym będzie silniejsza opozycja, tym lepiej - podkreślił prezydent stolicy.

Trzaskowski: PO jest najsilniejszą i najbardziej dojrzałą partią

W jego ocenie Platforma Obywatelska jest najsilniejszą i najbardziej dojrzałą partia polityczną, która jest konieczna do tego, żeby móc wygrać wybory. Natomiast uważam również, że to nie wystarczy, że trzeba budować jak najsilniejsze porozumienie, że poza Platformą Obywatelską potrzeba i koalicjantów i samorządowców.

Do rozmowy Budki z Tuskiem doszło w poniedziałek wczesnym popołudniem w Sopocie, później obaj politycy obejrzeli razem mecz Polska-Słowacja. Następne spotkanie polityków ma się odbyć w przyszły tygodniu.