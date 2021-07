Czego boi się i kogo chce chronić Donald Tusk, że ucieka się do takich podłych kłamstw? Nie pozwolę na to. Składam pozew w związku z pomówieniem w jego dzisiejszej wypowiedzi - napisał w niedzielę na swoim profilu na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Reklama

Ziobro odniósł się do niedzielnej wypowiedzi szefa PO Donalda Tuska. Minister sprawiedliwości wraz ze swoją żoną oczekują haraczu, bo wsadzą kogoś do więzienia. Co się stało ludzie? Czy wam pasuje taka sytuacja, że przechodzimy codziennie do porządku nad takimi skandalami? Nigdy nie byliśmy świadkami czegoś takiego - powiedział podczas niedzielnej konferencji prasowej Donald Tusk.