Odbyliśmy wczoraj 5-godzinne spotkanie, uczestniczyli w nim parlamentarzyści Porozumienia, ale także eksperci, także po stronie pana premiera Morawieckiego. Przedstawiliśmy naszą ocenę dotychczasowych propozycji. To jest ocena, delikatnie mówiąc, powściągliwa – powiedział podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie Jarosław Gowin.

Nowe propozycje premiera Morawieckiego

Dodał, że premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowe propozycje.

Pan premier przedstawił nam dwa nowe rozwiązania, wychodzące naprzeciw postulatom Porozumienia. Pod koniec tygodnia zwołam posiedzenie zarządu i tam podejmiemy decyzje, czy zmodyfikowane rozwiązania są dla nas satysfakcjonujące - dodał Gowin.

Powiedział, że propozycje dotyczą m.in. obciążeń podatkowych przedsiębiorców.

One dotyczą rozwiązań, które zmniejszyłyby skalę obciążeń podatkowych przynajmniej dla części przedsiębiorców - powiedział Gowin.

Dodał, że wśród rozwiązań zaproponowanych przez premiera jest też sprawa uzupełnienia ubytku w dochodach samorządów, spowodowanego przez podniesienie kwoty wolnej od podatku.

Na pytanie, czy istnieje możliwość, że Porozumienie odrzuci propozycje zmian podatkowych, zawartych w "Polskim Ładzie", odpowiedział, że opowiada się za szukaniem kompromisu.

Zawsze też podkreślam, że są granice kompromisu. Na pewno nie poprzemy żadnych rozwiązań, które uważalibyśmy za szkodliwie z punktu widzenia polskiej gospodarki - podkreślił.

Pandemia a Polski Ład

Gowin przypomniał, że trwa pandemia.

Jesteśmy w czasach pandemii - nie po - jesteśmy zaledwie po trzeciej fali pandemii, a niestety, prawdopodobnie przed czwartą i w takiej sytuacji troska o polskie firmy, zwłaszcza o te małe i średnie firmy - bo taki charakter ma ogromna większość polskich przedsiębiorstw - to jest obowiązek każdego polityka - mówił Gowin odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Zastrzegł, że co do kierunku rozwiązania zawarte w "Polskim Ładzie mają" poparcie Porozumienia.

Co do kierunku popieramy wszystkie rozwiązania, (...) jesteśmy autorami istotnej części Polskiego Ładu, natomiast szczegółowe rozwiązania muszą być zaakceptowane przez każdą z partii - podkreślił.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. W programie zaproponowano też m.in. zlikwidowanie odliczenia składki zdrowotnej od podatku.