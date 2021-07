29 procent respondentów sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 odpowiedziało, że w wyborach parlamentarnych zagłosowałoby na Zjednoczoną Prawicę (PiS, Porozumienie, Solidarna Polska). To wynik o punkt procentowy niższy w porównaniu do sondażu z czerwca. 24 procent odpowiadających wskazało Koalicję Obywatelską. To wynik o 5 punktów procentowych wyższy niż poprzednim sondażu, przeprowadzanym jeszcze przed tym, jak 3 lipca były premier Donald Tusk został pełniącym obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Trzecie miejsce w najnowszym badaniu przypadłoby Polsce 2050 Szymona Hołowni, którą poparłoby 15 procent uczestników sondażu, o 6 punktów mniej niż poprzednio. Reklama Na Konfederację Wolność i Niepodległość zagłosowałoby 7 procent badanych, o punkt procentowy mniej niż w poprzednim sondażu. Taki sam wynik zajęła Lewica (SLD, Wiosna, Partia Razem) - 7 procent (o punkt procentowy więcej). 3 procent odpowiadających wskazało opcję "Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe" (spadek o 1 punkt procentowy). 1 procent badanych wskazało na Kukiz'15 (bez zmian w stosunku do poprzedniego sondażu). Tusk na podium. Morawiecki rośnie. SONDAŻ dla "DGP" i RMF FM Zobacz również Aż 13 procent nie wie lub nie chce odpowiedzieć 13 procent ankietowanych wybrało odpowiedź "Nie wiem\trudno powiedzieć\odmowa odpowiedzi". Sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 metodą telefoniczną przeprowadzono w dniach 9-11 lipca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 18. roku życia. Pytanie "Proszę powiedzieć, na którą partię by Pan(i) zagłosował(a)?" zadano 583 osobom. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję