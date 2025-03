Zmiana adresu firmy w KRS to aż 4 zgłoszenia!

W Polsce, jeśli firma zarejestrowana w KRS zmienia adres, jedno zgłoszenie to za mało. Potrzeba aż czterech różnych dokumentów, by spełnić wszystkie wymogi państwa. Księgowi i przedsiębiorcy miesiącami powtarzają te same dane, które od dawna są już widoczne w rządowych systemach. Tysiące urzędników muszą te formularze sprawdzić – zamiast np. tropić realne nadużycia podatkowe. Właśnie dlatego Fundacja „Można Lepiej!” złożyła petycję do Sejmu, Senatu i Ministerstwa Finansów o uproszczenie procesu.

Zmiana adresu firmy KRS 2025 - co musisz zaktualizować, żeby nie dostać mandatu?

Choć wpis do KRS jest dostępny publicznie online, to firmy muszą jeszcze:

Zaktualizować dane w CRBR , czyli Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

, czyli Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Złożyć formularz NIP-8 – ponownie potwierdzając zmianę.

– ponownie potwierdzając zmianę. Złożyć VAT-R – jeśli przeprowadzka oznacza zmianę właściwego urzędu skarbowego.

Tylko w ten sposób przedsiębiorca ma pewność, że państwo „wie” o jego nowym adresie. Nie dopełnienie jednej z tych formalności może skończyć się upomnieniem lub karą.

To trochę jak w szkole – trzeba przepisać to samo cztery razy, by ktoś uwierzył. Przedsiębiorcy powtarzają te same informacje w różnych formularzach, a przecież można to załatwić cyfrowo, raz i skutecznie” – komentuje Krzysztof Kwarciak, prezes Fundacji „Można Lepiej!

Do urzędów trafiają dziesiątki tysięcy niepotrzebnych dokumentów!

Rocznie do urzędów trafiają dziesiątki tysięcy niepotrzebnych dokumentów, które zawierają te same informacje. Urzędnicy wciąż je drukują, sprawdzają i przetwarzają ręcznie, często wpisując dane do systemów z papierowych formularzy. Co więcej, urzędy skarbowe nie potrafią same zidentyfikować, że firma zmieniła adres, ale doskonale wiedzą, kiedy brakuje zgłoszenia. Efekt? Groźne pisma, upomnienia, a nawet mandaty.

Czasem jeden brakujący formularz wystarczy, by mała firma poczuła siłę państwa. Szkoda, że w innych sprawach instytucje nie są już tak skuteczne” – dodaje Kwarciak.

Co proponuje Fundacja? Petycja do Sejmu, Senatu i Ministerstwa Finansów

Fundacja „Można Lepiej!” apeluje o:

zniesienie zbędnych obowiązków przy aktualizacji danych adresowych,

przy aktualizacji danych adresowych, uproszczenie procesu zmiany siedziby spółki – np. poprzez uchwałę wspólników (bez notariusza),

– np. poprzez uchwałę wspólników (bez notariusza), domniemanie, że adres w KRS to domyślne miejsce działalności ,

, eliminację konieczności aktualizacji CRBR w zakresie adresów.

Pełna treść petycji poniżej.

Uproszczenie procedur kiedy zmieniasz adres firmy – dlaczego to ważne?

Zmiana adresu firmy to nie jest codzienność, ale obecna procedura to symbol przeregulowania i marnotrawstwa. Dla małych firm to realne utrudnienie. Fundacja apeluje: zajmijmy się uproszczeniem prawa tam, gdzie naprawdę to ma sens. Bo państwo nie powinno tracić energii na weryfikowanie czterokrotnie tych samych informacji.