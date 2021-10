Jeszcze na początku września takiego zdania było niespełna 30 proc. pytanych, a przeciwnego zdania 57 proc. Natomiast w najnowszym badaniu już 43 proc. uważa polexit za realny scenariusz, a liczba tych, którzy wątpią, spadła do 48 proc. - Widać wyraźny podział polityczny - jak jesteś z opozycji, wierzysz, że, a jak kibicujesz obozowi rządowemu, to masz odmienne zdanie. To może być na dłuższą metę niebezpieczne, bo to kolejna kwestia, która zamiast łączyć, zacznie dzielić - podkreśla Marcin Duma, autor badania United Surveys dla DGP i RMF. Inne odpowiedzi z tego samego badania pokazują, że większa część badanych - 44 proc. - ocenia decyzję TK źle, natomiast dobrze 28 proc. Nastawie nie neutralne ma 12,5 proc. Także w tym badaniu o opinii decydują polityczne preferencje.