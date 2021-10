Kaczyński pytany w radiu RMF FM czy zgodziłby się na udział we wspólnej debacie z Donaldem Tuskiem odparł, że musiałby on najpierw przeprosić. Gdyby powiedział przepraszam, bo ma za co przepraszać, to oczywiście bym się zgodził - powiedział prezes PiS.

Reklama

W tej chwili taka debata miałaby sens, gdyby Donald Tusk wezwał do tego, żeby zaniechać "ośmiu gwiazdek" czy brzydkich słów i powiedział, że byliśmy w błędzie, trzeba wrócić do normalnych relacji w życiu publicznym - zaznaczył Kaczyński.

Zapytany za co ma przeprosić Donald Tusk, prezes PiS odpowiedział: Przede wszystkim za to, że jest autorem wielkiej degradacji polskiego życia publicznego, degradacji języka. I tej straszliwej fali nienawiści, która została wywołana. Na uwagę, że to samo mówi Donald Tusk o drugiej stronie, lider PiS podkreślił: Tylko, że on mówi nieprawdę, a ja mówię prawdę.

Tusk: Przepraszam, Jarku

"Przepraszam, Jarku. A teraz datę i miejsce debaty poproszę. Z góry dziękuję" - napisał na TT szef PO Donald Tusk.

Kaczyński o powrocie Tuska

Prezes PiS zaznaczył też, że widzi efekty powrotu Donalda Tuska do polityki. Na poziomie poprawy sytuacji wewnątrz Platformy Obywatelskiej w stosunku do ruchu pana Szymona Hołowni to na pewno zyskał. Natomiast jeśli chodzi o efekt generalny, to jest on jednak dość ograniczony. Sądzę, że liczył na coś więcej - powiedział Kaczyński. Wskazał też, że o udziale Tuska w życiu politycznym, będzie można mówić dopiero po wyborach.

Jarosław Kaczyński dodał też, że nie czuje zagrożenia ze strony Donalda Tuska. Jeżeli w Polsce są jakieś zagrożenia to nie są to zagrożenia dla Prawa i Sprawiedliwości w tym wymiarze perspektywy wyborczej. Tylko przede wszystkim to są zagrożenia dla naszego kraju z tego względu, że rzeczywiście zostaliśmy zaatakowani - powiedział prezes PiS. Ale jestem przekonany, że się obronimy - dodał.

Reklama

Budka: Bokserski nokaut

- Donald Tusk już w lipcu wezwał Jarosława Kaczyńskiego do otwartej debaty; prezes PiS boi się tego starcia, dlatego wymyśla warunki - powiedział Polskiej Agencji Prasowej szef klubu KO Borys Budka. Dodał, że gdyby PO miała stawiać warunki, to Kaczyński musiałby najpierw przeprosić za kłamstwa, które doprowadziły go do władzy.

Zaznaczył, że Platforma Obywatelska proponuje otwartą debatę transmitowaną przez wszystkie media, bez stawiania warunków.

Jak powiedział Budka, Kaczyński przez cały okres bycia w opozycji nie prowadził normalnego dialogu z ekipą rządzącą, nie uznawał prezydenta Bronisława Komorowskiego i w sposób pogardliwy odnosił się do premiera Tuska.

- Sprawa jest zero-jedynkowa: Tusk wezwał Kaczyńskiego do debaty i jest gotów w każdej chwili do niej stanąć. Wymyślanie przez Kaczyńskiego warunków wstępnych jest tylko po to, by mógł nie stawić się na debatę, bo wie doskonale, że już raz ją przegrał i boi się, że byłby to teraz bokserski nokaut - podsumował Budka.