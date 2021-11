"Właśnie tak NIE NALEŻY postępować z autokratami i dyktatorami. Jestem zszokowana, kiedy to czytam. Co się dzieje w Berlinie? To, że się jest na wylocie nie oznacza, że można robić, co się chce. To nieodpowiedzialne. UE nakłada sankcje na Łukaszenkę, a kanclerz sobie z nim gawędzi" - napisała von Cramon.

O czym Merkel rozmawiała z Łukaszenka?

Żegnająca się z urzędem kanclerz Angela Merkel rozmawiała w poniedziałek przez 50 min z Alaksandrem Łukaszenką nt. sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, a w szczególności o potrzebie pomocy humanitarnej dla migrantów. Uzgodnili, że będą kontynuować współpracę w tych kwestiach. Na wtorkowym spotkaniu ministerialnym w Brukseli Polska przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym rozmowa niemieckiej kanclerz z Łukaszenką była przedwczesna.