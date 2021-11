W środę Marek Suski był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy polski rząd popiera działania kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macrona, którzy rozmawiają z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką i z prezydentem Rosji Władimirem Putinem ws. rozwiązania konfliktu na granicy. Osobiście uważam, że my powinniśmy uczestniczyć w tym, ponieważ to jest atak na naszą granicę, choć jednocześnie jest ona granicą Unii - podkreślał. Jeśli chodzi o stanowisko rządu - proszę się zwrócić do rzecznika rządu - dodał.

Suski o rozmowie Merkel z Łukaszenką

Pytany, czemu Polska nie uczestniczy w takich rozmowach, odparł: Ależ uczestniczymy. I premier, i prezydent prowadzą tego rodzaju rozmowy ze wszystkimi najważniejszymi osobami w państwie, natomiast - jak na razie - nikt nie może nakazać Angeli Merkel, żeby robiła to, co nam się podoba - dodał. Możemy tylko skomentować, że nam się to nie podoba - stwierdził.