"Były polski premier i były przewodniczący Rady Europejskiej wrócił, mając na celu obalenie rządu, który jest coraz bardziej skłócony z Brukselą" - czytamy na stronie "Politico".

Tusk "zakłócacz"

Portal uzasadniał swój wybór i nadanie Tuskowi tytułu " zakłócacza", jego rebeliancką postawą. Lider PO od wielu lat sprzeciwia się postępowaniom rządu i chce naprawić relację z UE.

"Dorastał w Gdańsku podczas burzliwego powstania tego miasta przeciwko komunizmowi. Przeprowadził Polskę przez kryzys finansowy i przewodniczył Radzie Europejskiej podczas kryzysu migracyjnego i dramatu brexitu" - napisał portalu "Politico".

Zwycięzcą w rankingu "The most powerful person in Europe" został Mario Draghi - premier Włoch.