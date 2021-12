Kiedy poda się pan do dymisji? - padło pytanie w części rozmowy, w której gość Radia ZET odpowiada na pytania internautów. - Tuż po tym, jak pani zrezygnuje z pracy - rzucił do prowadzącej audycję Adam Niedzielski.

Reklama

Co to za bezczelna odpowiedź do dziennikarki? Ministra od półtora roku zaskakuje pandemia, bez aktualnej strategii, pozbawiony przez KPRM wpływu na szczepienia i nieskuteczny. Trwa i liczy zgony?! - zareagował na Twitterze poseł Michał Szczerba.

Polityk nie był odosobniony w swojej reakcji.

Bezczelny gbur. Pani Lubecka powinna się podać do dymisji na 3 godziny. Dość żeby gbur mógł zrezygnować. Bo skapitulował już wcześniej - napisał Tomasz Lis.