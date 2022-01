Najpierw ustala się coś, co jest wspólne, a potem takie rzeczy się ogłasza, a nie robi się tego odwrotnie. Na tym polega polityka – zaznacza Borys Budka. Jego zdaniem „trzeba rozmawiać w blokach, pokazywać, a nie proponować show, które ma sens na końcu, jak już będzie wszystko ustalone”.

Wiceszef PO nie wierzy liderowi Polski 2050, że chodzi mu tylko o to, by mieć klub w Sejmie. - Zrezygnował z pracy, by zająć się działalnością polityczną – podkreśla Budka.