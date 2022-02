"Tylko się uśmiechnąłem i powiedziałem, że nie idę na taki układ i jeśli ma to skutkować wyrzuceniem mnie z prezydium, to niech tak się stanie" - mówi w rozmowie z "Wprost" Paweł Szramka o ofercie, którą miał mu złożyć PiS. Miało chodzić o popieranie propozycji PiS w sejmowych głosowaniach. W zamian za to mógłby pozostać na stanowisku wiceprzewodniczącego sejmowej komisji obrony narodowej.

8 lutego Paweł Szramka poinformował w mediach społecznościowych o odwołaniu go z funkcji zastępcy przewodniczącego sejmowej komisji obrony narodowej. Jak mówił w rozmowie z "Wprost" poseł koła Polskie Sprawy, odmówił popierania ustaw PiS "kiedy będą mieli problem z większością na posiedzeniach Sejmu". Jego zdaniem za to właśnie został odwołany z funkcji. Wyjaśnień o powodach wniosku o odwołanie jednak nie usłyszał. - Chciałem przynajmniej wiedzieć, za co jestem odwoływany. (...) Niestety, poseł (Michał) Jach (przewodniczący komisji obrony) coś pomamrotał pod nosem, że wniosek jest regulaminowy, nie uzasadniając go w żaden sposób - dodał Szramka. "Na to nie jestem się w stanie umówić" W rozmowie z "SE" Szramka opowiadał, że wniosek o odwołanie go z funkcji wiceprzewodniczącego komisji złożył poseł PiS Piotr Kaleta. - Wcześniej informacje o tym, że mogę pozostać w prezydium, dostałem z PiS, ale nie chcę wskazywać palcem (od kogo), żeby całe odium spadło na tę osobę, bo wiem, że tylko wykonywał polecenia - mówił Szramka. Jak dodał "dostał propozycję pozostania w prezydium komisji, jeśli tylko zmieni swoje postępowanie". - Na pewno nie jestem w stanie umówić się na to, że będę w czambuł głosował wszystkie ustawy po to, żeby tylko pozostać w prezydium - mówił Szramka w rozmowie z "Wprost". We wpisie na Facebooku Szramka napisał, że "rozkaz" usunięcia go ze składu prezydium komisji "poszedł z góry".