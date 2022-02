Ogłaszam, że od dzisiaj rozpoczynam bezterminową pełną głodówkę. Ten protest to reakcja na to, jak reżim traktuje mnie i moje społeczeństwo, nasze społeczeństwo. Moje zdrowie to tutaj kwestia drugorzędna – cytują media wypowiedź byłego prezydenta z sali sądowej, gdzie toczy się wobec niego proces w sprawie rozpędzenia mitingu opozycji w 2007 r.

Protest głodowy

Saakaszwili prowadził już w więzieniu protest głodowy przez 51 dni. Stało się to, gdy został aresztowany po przyjeździe do kraju w październiku ubiegłego roku, w przededniu wyborów parlamentarnych.

Były prezydent Gruzji (w latach 2003-2007 i 2008-2013), obecnie będący obywatelem Ukrainy, przyjechał do Gruzji po ośmiu latach nieobecności, pomimo ciążących na nim prawomocnych wyroków za nadużycia władzy w czasie sprawowania urzędu i niemal natychmiast został zatrzymany. On sam uważa, że sprawy karne wobec niego, wszczęte po dojściu do władzy oponentów z Gruzińskiego Marzenia, są motywowane politycznie.