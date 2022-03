Na pewno od momentu rozpoczęcia przezwidać znaczący spadek politycznego napięcia. Pokazują to prace nad dwoma projektami ustawy o obronie Ojczyzny oraz o uchodźcach. W obu przypadkach atmosfera była co najmniej poprawna, rządzący brali pod uwagę postulaty opozycji. Na to zwracał uwagę wczoraj podczas debaty nad ustawą o uchodźcach szef partii Razem Adrian Zandberg, podkreślając, że w trakcie prac w komisji przyjmowano poprawki, nie kierując się polityczną orientacją ich autorów.