Od ponad trzech tygodni nie ma ważniejszej sprawy dla żadnej polskiej rodziny czy samorządu niż sytuacja w Ukrainie - mówił Donald Tusk.

Dziękuję Wam – naszym przyjaciołom, dziękuję Polsce. Dziękuję Platformie Obywatelskiej, osobiście Donaldowi Tuskowi za wsparcie, za pomoc Kijowowi, za pomoc Ukrainie. Będziemy dozgonnie wdzięczni za Waszą pomoc w naszej walce - mówił Mer Kijowa Witalij Kliczko, który wystąpił podczas kongresu. .

Kiedy widzimy heroizm Ukraińców i tę niesamowitą solidarność naszych rodaków, nabieramy dystansu do jałowych sporów politycznych i zastanawiamy się, jak pomóc ludziom - powiedział Rafał Trzaskowski.

Kongres PO

Kongres pod hasłem "Bezpieczna Polska" rozpoczął się w sobotę o godz. 11 w Warszawie. Zaplanowano wystąpienia m.in. polityków PO: wiceprzewodniczącego Platformy, b. szefa MON Tomasza Siemoniaka, b. ambasadora RP w Kanadzie, obecnie senatora PO Marcina Bosackiego oraz b. szefa MSZ, europosła Radosława Sikorskiego. Głos zabiorą także samorządowcy, m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

To drugi z cyklu kongresów programowych, które w grudniu ubiegłego roku zapowiedział lider PO Donald Tusk. W tej odsłonie będziemy mówić o bezpieczeństwie Polski i Polaków, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa obronnego i kwestii przyjęcia uchodźców, w tym przypadku z Ukrainy. Chodzi o rozwiązania systemowe, które pozwolą państwu sprawnie reagować w sytuacjach kryzysowych, być lepiej przygotowanym do nich, lepiej nimi zarządzać, tak żeby udzielać skutecznej pomocy i jednocześnie, żeby to się nie odbijało na poziomie życia Polaków - zapowiedział w rozmowie z PAP rzecznik PO Jan Grabiec.