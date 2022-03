Stawię się w sądzie w poniedziałek i będę żądał dopuszczenia do pracy – mówił oko.press Igor Tuleya.

Uchylenie immunitetu sędziemu Tuleyi

W listopadzie 2020 roku na wniosek prokuratury Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu Tuleyi. SN zdecydował przy tym o zawieszeniu Tulei w czynnościach służbowych i obniżeniu o 25 proc. jego uposażenia. Powodem wniosku prokuratury ws. uchylenia immunitetu sędziego było podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które miały narazić bieg postępowania.

Już po uchyleniu immunitetu sędzia Tuleya w jednej z prowadzonych przez siebie spraw zadał pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE o status i uprawnienia tej Izby Dyscyplinarnej oraz o status sędziów, co do których wydała ona decyzje. Jednocześnie zawiesił on postępowanie w tej sprawie, by oczekiwać na rozstrzygnięcie Trybunału.

Postanowienie o zawieszeniu do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zaskarżył prokurator, podnosząc, że po decyzji Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu i zawieszeniu sędziego Tulei w czynnościach służbowych nie ma on uprawnień do orzekania.

Tuleya przywrócony do orzekania

Jak podaje oko.press, sędzia Igor Tuleya został przywrócony do orzekania w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe.

Te orzeczenia pokazują, że w sprawach fundamentalnych warto być upartym, konsekwentnym i wierzyć w wygraną w słusznej sprawie. Dodatkowo zmieniają nastawienie ludzi, którzy zrezygnowali z walki uznając, że nie da się wygrać z obecną władzą – powiedział oko.press prof. Michał Romanowski, pełnomocnik sędziego.