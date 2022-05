Reklama

Fogiel zapytany w Gazeta.pl, czy PiS chce zmienić ordynacje wyborczą do parlamentu, odpowiedział, że w Sejmie pracuje Parlamentarny Zespół ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej na Ordynację Mieszaną, który powstał z inicjatywy lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza, ale nie zna ustaleń jego prac.

Tutaj na razie żadnych decyzji nie ma podjętych - dodał.

Zmiana ordynacji wyborczej?

Wicerzecznik PiS został dopytany o to, że z siedziby jego partii słychać nieoficjalne sygnały, że są sondowane możliwości zmiany ordynacji np. do Senatu, gdzie miałoby chodzić o likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych i stworzenie okręgów, gdzie wyłaniano by 2-3 senatorów, z kolei w wyborach do Sejmu miałoby być nie 41 okręgów, ale 100.

Reklama

Fogiel: Trwają różne analizy

Nie jest niczym nadzwyczajnym, że trwają różne analizy na bieżąco - nie w ostatnim czasie - różnych rozwiązań, które sprawią, że i zapisy samego Kodeksu wyborczego, być może, byłyby bardziej przystające do dzisiejszych realiów i trwają rozmaite analizy, czy tworzenie hipotetycznych rozwiązań tak, żeby proces wyborczy był jeszcze bliższy obywatelowi, żeby obywatele głosujący na różne partie mieli jak najbardziej demokratyczną, odzwierciedlającą ich głosy reprezentacje w parlamencie - powiedział Fogiel.

"Decyzji w tej sprawie nie ma"

Zaznaczył przy tym, aby nie brać jego słów jako zapowiedź czegokolwiek. Dzisiejsze rozwiązanie senackie, zero-jedynkowe, w zasadzie okręgi jednomandatowe, sprawiają, że duża część głosujących z danego okręgu nie ma swojej reprezentacji w Senacie. Kiedyś właśnie było to inaczej. Kiedyś były to okręgi wielo-, choć nie tak wielo jak do Sejmu, mandatowe - mówił.

Różne pomysły się pojawiają, różne analizy się piszą, ale żadnych decyzji w tej sprawie nie ma - podkreślił Fogiel.

Zgodnie z prawem wyborczym, do Sejmu wybiera się 460 posłów z list kandydatów w wielomandatowych okręgach wyborczych; w wyborach do Sejmu Polska podzielona jest na 41 okręgów różnej wielkości. W wyborach do Senatu od 2011 r. wybiera się 100 senatorów w 100 jednomandatowych okręgach. Każdy komitet wyborczy może zgłosić tylko 1 kandydata w danym okręgu.