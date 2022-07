We wtorek odbyła się konferencja prasowa posłanek Koalicji Obywatelskiej, podczas której przedstawiły wyniki kontroli poselskiej w Ministerstwie Edukacji i Nauki ws. procesu dopuszczenia przez ministerstwo podręczników do nowego przedmiotu szkolnego Historia i Teraźniejszość. Polityczki oceniły, że MEiN promuje podręcznik do Historii i Teraźniejszości autorstwa Wojciecha Roszkowskiego, jednocześnie blokując dopuszczenie innych podręczników.

Posłanka Kinga Gajewska, odnosząc się do wspomnianej negatywnej recenzji oceniła, że podręcznik Roszkowskiego pełen jest błędów językowych i merytorycznych oraz nieadekwatnych sformułowań. Natomiast zdaniem posłanki Barbary Nowackiej, HiT to ograniczenie dostępu młodzieży do wiedzy o społeczeństwie obywatelskim. - HiT oznacza wyłącznie indoktrynację i dociążenie młodzieży kolejną wiedzą. To działanie na szkodę młodzieży, niegodne ministerstwa - powiedziała. Z kolei Barbara Nowacka orzekła, że "Czarnek tak bardzo nie może przeżyć swojej porażki związanej z "lex Czarnek", że na siłę wprowadza obrzydliwy ściek, jakim jest podręcznik napisany przez europosła PiS".

"Mówienie o podręczniku >ściek< nie pasuje do kogokolwiek"

Do słów zarzutów posłanek odniósł się w rozmowie z portalem wpolityce.pl szef MEiN Przemysław Czarnek. - Mówienie o podręczniku prof. Wojciecha Roszkowskiego, historyka, wybitnego autora podręczników per >ściek< po prostu nie pasuje do kogokolwiek - ocenił.

Odniósł się również do zarzutów dot. promowania podręcznika prof. Roszkowskiego i jednoczesnego blokowania dwóch pozostałych. - Podręcznik prof. Roszkowskiego wpłynął do ministerstwa na początku maja i przez ponad półtora miesiąca trwała procedura jego dopuszczenia do użytku, co ostatecznie stało się 1 lipca. Drugi podręcznik WSiP wpłynął dopiero 22 czerwca i został już przekazany recenzentom, a trzeci z podręczników wpłynął dopiero teraz, 5 lipca - powiedział Czarnek.

Minister dodał, że zadaniem Ośrodka Rozwoju Edukacji jest promocja przedmiotu Historia i Teraźniejszość oraz upowszechnianie odpowiedniej metodyki nauczania. Wskazał, że konferencja organizowana przez ORE dot. przedmiotu HiT odbyła się, zanim wpłynęły do ministerstwa dwa pozostałe podręczniki. Tym samym, jak ocenił, pokazanie podczas wydarzenia jedynie podręcznika autorstwa prof. Roszkowskiego, nie powinno dziwić.

Historia i Teraźniejszość

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot szkolny. Wprowadzany będzie w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2022/2023 w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym. Od 1 września 2022 r. HiT będzie w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Docelowo nauczana będzie w liceum ogólnokształcącym w klasie I i II, w technikum w klasie I, II i III, a w branżowej szkole I stopnia w klasie I. HiT obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie i zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.

Do tej pory złożone zostały trzy podręczniki. Pierwszy przedstawiony został przez Wydawnictwo Biały Kruk Sp. z o.o. Podręcznik pn. "Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979" autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Drugi wniosek - jak podała rzecznik MEiN Adrianna Całus - 22 czerwca 2022 r. złożyły Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. Tytuł podręcznika brzmi: "Historia i teraźniejszość. Podręczniki. Liceum i technikum. Część 1.". Autorami są Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński i Adam Cisek.

Trzeci wniosek złożyło Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń Sp. z o.o. Tytuł podręcznika brzmi: "Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia". Podręcznik jest autorstwa Joanny Niszcz i Stanisława Zająca.

Aleksandra Kiełczykowska