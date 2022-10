Ryszard Czarnecki z PiS skrytykował słowa posłanki i nazwał jej wypowiedź żałosną.

Reklama

"Gratuluję, pani poseł..."

Gratuluję, pani poseł, że pani idzie drogą Radosława Sikorskiego, oskarżając swoje własne państwo. To jest absurdalne - powiedział Robert Winnicki odnosząc się do wpisu Radosława Sikorskiego, w którym sugerował, że za wybuchy przy Nord Stream odpowiadają Stany Zjednoczone.

Jaką pani widzi analogię między Kaczyńskim a tym, co Putin ogłosił przy okazji aneksji tych czterech terytoriów Ukrainy? – zapytał Andrzej Stankiewicz.

Reklama

Te same słowa, ataki na LGBT, mówienie o zachodzie jako czymś złym, co zagraża Polsce bardziej niż Rosja, to są słowa prominentnych polityków PiS i Jarosława Kaczyńskiego – oceniła Izabela Leszczyna. To utwierdziło mnie w przekonaniu, że PiS to partia autorytarna i antydemokratyczna i de facto groźna dla Polski – dodała.