Noszę zawsze w torbie zestaw wyjazdowy, więc tam jest też szczoteczka – odpowiedział rzecznik rządu.

Ja myślałem, że to zestaw więzienny – skomentował prowadzący.

Wyjazdowy (śmiech) – dodał minister.

Ale nie wyjeżdża pan do więzienia? – dopytywał dziennikarz.

Jeśli Donald Tusk ma plan stworzyć obozy dla więźniów politycznych, to jestem gotów tam pójść w obronie tego, co robiliśmy. Mój tata też był więźniem politycznym – odpowiedział Piotr Müller.

Minister o UE: W niektórych obszarach przypomina działania bestii

Pytany o działania Unii Europejskiej, rzecznik rządu powiedział, że "to, co dzieje się w niektórych obszarach funkcjonowania UE przypomina działania pewnej bestii, która próbuje poszerzać swoje kompetencje”. Co chce połknąć bestia z Brukseli? Chociażby kwestie związane z regulacją wymiaru sprawiedliwości, sprawami ideowymi, polityką energetyczną – ocenił Müller.

Dopytywany o rolników, którzy zmniejszą produkcję drobiu, przez ceny prądu, rzecznik rządu zapewnia: Na pewno nie zostawimy takiego sektora samotnie w trudnych czasach.