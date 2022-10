W rozmowie w Telewizji Republika Marek Kuchciński został zapytany, czy jest "okiem i uchem Jarosława Kaczyńskiego w Kancelarii", odparł, że "być tak ocenianym to jest tylko zaszczyt".

Chodzi o to, żeby na ten czas ruchomych piasków w polityce dziejących się dookoła Polski i mających wpływ na Polskę w różnych obszarach kryzysowych, żeby znaleźć możliwości łagodzenia i porozumienia, i wzmocnienia współpracy wewnątrz obozu rządowego - mówił. Być może dlatego pewna praktyka i doświadczenie - wynikające z mojego życia politycznego - przekonała prezesa i premiera, żeby zaproponować mi tę funkcję - ocenił.

Pytany o swoje zadania, Kuchciński odparł: W tej chwili próbujemy wprowadzić pewne mechanizmy, które umożliwią lepszą współpracę między innymi poprzez pomysł wprowadzenia tzw. prezydium rządu. Jak dodał, miałby to być zespół koordynujący pracę w rządzie i reagować szybko na kryzysy.

Kuchciński był również pytany o wejście Polski do programu NATO Nuclear Sharing oraz jak możemy się bronić wobec zagrożenia nuklearnego. Potraktowanie tej sprawy na tyle poważnie, żeby wszystkie siły nasze, także w polityce informacyjnej kierować, żeby przekonywać państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego do przygotowania się do zdecydowanych reakcji, a są takie możliwe" - mówił polityk i dodał, że chodzi o reakcje wyprzedzające, "aby potencjalni agresorzy, mamy na myśli nie tylko Rosję, byli przekonani, że każde takie działanie im się nie będzie opłacało - podkreślił szef KPRM.

Nie chciałbym wchodzić głęboko, ale powiem tak: potrzebujemy mocnego poparcia wszystkich sił politycznych w Polsce w tym kierunku - wskazał Kuchciński. Pamiętajmy, że obecność kilkunastu tysięcy żołnierzy amerykańskich i szeregu wyrzutni rakietowych, bo to nie tylko chodzi o Himarsy, one już zapewniają nam ten element, który jest elementem odstraszającym, ale także zabezpieczającym przed rakietowym atakami. Pojawienie się samolotów, które mają zapewniać ten parasol obronny, jeżeli chodzi o broń atomową - to także są sygnały, które wskazują, że nie są to ćwiczenia - podkreślał.

Na uwagę, że w tej retoryce "należy postawić kropkę nad i", Kuchciński odparł: Owszem. Myślę, że Polska czy Sojusz Północnoatlantycki na terenie wschodniej flanki NATO powinien być wyposażony w broń atomową.

Nuclear Sharing - na czym polega program NATO?

Nuclear Sharing to program NATO, będący elementem polityki Sojuszu w zakresie odstraszania jądrowego. Umożliwia on udostępnienie głowic jądrowych państwom członkowskim nieposiadającym własnej broni jądrowej. Od listopada 2009 r. w ramach Nuclear Sharing amerykańska broń jądrowa znajduje się na terenie Belgii, Niemiec, Włoch, Holandii i Turcji.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Vedant Patel podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej powiedział, że Stany Zjednoczone nie prowadzą obecnie negocjacji z Polską w sprawie możliwego rozmieszczenia broni atomowej w ramach programu Nuclear Sharing. Zaznaczył, że USA nie planują rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium żadnego kraju, który dołączył do NATO po 1997 r. Wcześniej, w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" prezydent Andrzej Duda mówił, że Polska rozmawiała z USA o możliwości objęcia naszego kraju parasolem nuklearnym NATO.

autor: Grzegorz Bruszewski