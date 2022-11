Chcemy, żeby Polska płynęła w czystej wodzie i my mamy szansę i zrobimy to, jeśli tylko zwyciężymy, a zwyciężymy, żeby tę polską wodę naprawdę oczyścić - oczyścić z tego wszystkiego, co jest złe, odrażające i obrzydliwe, co jest antypolskie i co niszczy naszą kulturę - podkreślił Kaczyński podczas spotkania w Gliwicach.

Polacy czy papugi?

Jak kontynuował, "ktoś może powiedzieć, że takie zjawiska występują także w innych krajach". Szanowni państwo, czy my jesteśmy papugami, czy Polakami? Polakami, nie musimy być papugami - zwracał się do zgromadzonych. Jak mówił, "ten problem stawał już bardzo dawno, był także obecny w naszej literaturze i musimy pamiętać, że tą tendencję trzeba zwalczać".

Musimy brać z Zachodu technologie, pewne elementy pozytywnych zmian społecznych też tam występują i też warto się na nich wzorować, także na różnych modelach działania, administracji, to z całą pewnością - zastrzegł Kaczyński.

Fatalna fala zmian obyczajowych

Podkreślił jednak, że "na pewno nie musimy brać stamtąd tego, co jest złe i szkodliwe, tej takiej fatalnej fali zmian obyczajowych". Zmian obyczajowych, które wyglądają tak, że można powiedzieć, iż mamy do czynienia z kulturowym zwycięstwem lumpenproletariatu - ocenił prezes PiS.

Otóż nie można sprowadzać społeczeństw do poziomu lumpenproletariackiego, a w szczególności społeczeństw, które nie mają, tak jak polskie, różnego rodzaju zabezpieczeń, które istnieją w innych, mających bardziej szczęśliwą historię społeczeństwach. To jest po prostu zbrodnia - wskazywał Kaczyński. Jak mówił, "jeśli na to zgadzają się, bądź uczestniczą politycy, to jest zbrodnia do kwadratu, czy też do sześcianu".

autorzy: Marcin Jabłoński, Marek Błoński