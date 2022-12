Minister sprawiedliwości krytykuje premiera na forum unijnym. Jego zdaniem Zjednoczona Prawica już dawno by się rozpadła – po decyzjach Mateusza Morawieckiego – gdyby nie fakt, że władzę w Polsce może przejąć Donald Tusk.

Pamiętam, jak politycy obecnej Solidarnej Polski atakowali śp. Lecha Kaczyńskiego. Ich linia miękkiego Polexitu nie jest niczym nowym – komentuje europoseł. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy w takim razie koalicjant chciałby Polexitu, lider Partii Republikańskiej odpowiada: - Nie sądzę, by cała partia miała to w programie, choć jak się czyta wypowiedzi niektórych polityków, to konsekwencją realizacji ich postulatów byłoby wyjście Polski z UE, to oczywiste. Zdaniem Bielana, politycy Solidarnej Polski poprzez swoje wpisy w mediach społecznościowych „czasem przekraczają granice”. Gość Radia ZET uważa, że kłótnie w Zjednoczonej Prawicy są zupełnie „niepotrzebne”. - Jestem przekonany, że będziemy startować wspólnie – mówi polityk.

Adam Bielan podkreśla, że „rozpad Zjednoczonej Prawicy to najprawdopodobniej będzie utorowanie drogi do władzy lewicy i liberałów”. - Powinniśmy się skupić na tym, co łączy. Tylko razem jesteśmy w stanie powstrzymać dojście do władzy lewicy i liberałów – apeluje Gość Radia ZET. Jego zdaniem więcej łączy ich, niż dzieli. - Jeśli spojrzymy na głosowania w parlamencie, to w 99 proc. przypadków głosujemy razem – dodaje polityk.

"Źle się dzieje przy organizacji prac Sejmu"

Ostatnie głosowanie i przegrana Zbigniewa Ziobry? Adam Bielan uważa, że to wszystko przez złą organizację prac Sejmu. - Źle się dzieje przy organizacji prac Sejmu, jeśli głosowania planowane z wielodniowym wyprzedzeniem przesuwa się z dnia na dzień. Jeśli przekładamy głosowania z piątku o 9:00, na czwartek na popołudnie, to wielu ministrów, w tym premier ma inne obowiązki – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego. - Musimy zadbać o frekwencję. Tego rodzaju porażki nie powinni nam się przydarzać – dodaje Bielan.

Rząd techniczny? - Nie wyobrażam sobie. W polskich warunkach rządy mniejszościowe się nie sprawdzają, nie potrafią niczego zrobić – uważa lider Partii Republikańskiej i dodaje: - Jestem przekonany, że obronimy ministra Ziobro. Polityk zapowiada, że Zjednoczona Prawica „zachowa się solidarnie wobec kolegów z Solidarnej Polski”.