Potwierdzeniem tego jest kwestiaMimo przemożnej chęci prezesa Kaczyńskiego, by sprawę z powodu kampanii wyborczej rozmyć, a za nim zdumiewającej wolty premiera Błaszczaka w tej kwestii, prezydent konsekwentnie chciał tego systemu przeciwrakietowego na. Od początku zaznaczał, że jeśli Niemcy nie będą chcieli przenieść ich do Ukrainy, co było oczywiste, to powinny trafić do Polski. I tym razem swoje stanowisko przeforsował. Zapewne jest to w równej mierze wynik większej siły politycznej Dudy, ale też tego, że Kaczyński walczy obecnie na bardzo wielu frontach i nie na rękę było otwieranie kolejnego. Tak czy inaczej, można zaryzykować tezę, że po siedmiu latach prezydent Andrzej Duda wreszcie stał się zwierzchnikiem sił zbrojnych. Lepiej późno niż wcale.