Rzecznik podkreślił, że "kierunkowe decyzje, wytyczne – od pana prezesa w szczególności - zawsze były wyczulone na kwestie konstytucyjności i prerogatyw prezydenta".

Reklama

"Skoro prezydent uznał, że to jest niewystarczające, to przyjmujemy to z pokorą"

Dopytywany o to, dlaczego nikt nie konsultował założeń ustawy z prezydentem Andrzejem Dudą, stwierdził: Być może nie było wystarczająco dużej troski o to, by na każdym etapie zadbać w odpowiedni sposób o właściwe konsultacje z panem prezydentem, skoro pan prezydent uznał, że to jest niewystarczające, to przyjmujemy to z pokorą.

Projekt skrytykował prezes PiS

Reklama

Müller odniósł się także do kwestii krytyki prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński projektu, który został zaakceptowany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Przyznał, że z prezesem rozmawiał zarówno on, jak i minister ds. europejskich.

Rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim na ten temat i dał jasny sygnał, że ustawa o SN ma być dalej procedowana i mamy szukać rozwiązania, które pogodzi wszystkie racje – stwierdził rzecznik rządu.