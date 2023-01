Już nie tylko firmy telekomunikacyjne mają przechowywać dane i przekazywać je na każde żądanie. Do tego grona dołączą też dostawcy usług takich jak e-maile, czaty czy komunikatory. Takie zmiany przewidziano w projekcie ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej.

Choć podsekretarz stanu w KPRM pisze w opinii do tego projektu, że pogłębia on zakres niezgodności przepisów z prawem UE, to na jego autorach nie robi to wrażenia. Co więcej, rząd chce pozyskiwać dane "jednoznacznie identyfikujące użytkownika w sieci".

