Wiceminister MSWiA Błażej Poboży odniósł się do zapowiedzi Donalda Tuska, że Sławomir Nitras stanie na czele obywatelskiej akcji, której celem będzie ochrona wyborów przed fałszerstwami.

"Mamy w naszych szeregach Nitrasa i nie zawahamy się go użyć"

Na załączonym do tweeta wideo Donald Tusk mówi: "mamy w naszych szeregach Sławomira Nitrasa i nie zawahamy się go użyć". Oddelegowanie Sławomira Nitrasa, który chciał +piłować katolików+, do projektu Obywatelskiej Kontroli Wyborów przez Tuska to nieśmieszny żart i wyraźny zwrot PO w kierunku skrajnej, antyklerykalnej i agresywnej lewicy - napisał na Twitterze Błażej Poboży.

Wideo przedstawia też Nitrasa, który w różnych sytuacjach publicznych używa m.in. słów: durnie, gówniarzeria, żebyście ryja nie darli.

Nagranie zostało opublikowane też na oficjalnym profilu Prawa i Sprawiedliwości z hasztagiem #BojówkarzeTuska. D. Tusk ogłosił dziś S. Nitrasa twarzą wyborczą Platformy Obywatelskiej. Poznajmy go bliżej! - brzmi komentarz PiS do tego udostępnienia.

Autor: Luiza Łuniewska