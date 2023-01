“Powinniśmy mieć ok. 63 senatorów. Optymiści mówią o 70 mandatach, co zapewnia już znaczącą większość. Mamy to dokładnie przeanalizowane na podstawie wyborczych wyników z lat 2015 i 2019, a teraz oczekujemy, że PiS zbierze trochę mniej głosów niż wtedy” – mówi w wywiadzie dla DGP o nadchodzących wyborach Tomasz Grodzki, marszałek Senatu.