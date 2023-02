"Jeśli prezydent Andrzej Duda uzna za stosowne zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to nie będzie się wahał, by to zrobić" - powiedział w poniedziałek szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, pytany o apel polityków Lewicy w tej sprawie.

Politycy Lewicy zwrócili się w poniedziałek do prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w najbliższych dniach, przed wizytą prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Według nich wszystkie ugrupowania powinny spotkać się i nakreślić priorytety Polski w związku z tą wizytą. Reklama Zapytany w radiu RMF FM o apel polityków Lewicy, Szrot zaznaczył, że "na razie nie zna jeszcze żadnych rozstrzygnięć pana prezydenta w tej sprawie". Natomiast przypominam, że prezydent (USA) przyjeżdża do Polski na zaproszenie pana prezydenta Andrzeja Dudy, przyjeżdża po raz drugi w ciągu roku. To jest sytuacja zupełnie bez precedensu, a administracja amerykańska z polskim rządem ściśle, regularnie i zupełnie w bieżący sposób (współpracuje). Tutaj też mówię o kontaktach między panem prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Bidenem, nie ma tutaj miejsca na żadne uprzedzenia ideologiczne, żadne pretensje wzajemne. Ta współpraca jest wzorowa i bardzo, bardzo dobra. I tego się możemy trzymać - powiedział Szrot. Pan prezydent nigdy się nie wahał w ważnych sprawach zwoływać Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Robił to w zeszłym roku kilkakrotnie. Jeśli uzna za stosowne takie posiedzenie, to nie będzie się wahał, żeby je zwołać - dodał szef gabinetu prezydenta. Prof. Kuźniar: Biden jak dobry baca, który spotyka się z juhasami Zobacz również Reklama Wizyta Bidena w Polsce W piątek 10 lutego Biały Dom poinformował o zaplanowanej w dniach 20-22 lutego wizycie w Polsce prezydenta Bidena, który spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki (którą tworzą państwa wschodniej flanki NATO), wygłosi też przemówienie przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szef MON, szef MSWiA, szef MSZ, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szef kancelarii prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, określając jednocześnie ich tematykę. Olga Papiernik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję