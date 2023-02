Paweł Kukiz w ostrych słowach skomentował ostatnie kontrowersje wokół byłego szefa resortu ministerstwa spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. "Jest durniem albo sprzedajną szmatą" - powiedział w środę na antenie RMF FM. Polityk przytoczył słowa, którymi kiedyś to europoseł KO ocenił Kukiza.

W sierpniu 2021 roku Radosław Sikorski w programie "Kropka nad i", skomentował sejmowe głosowania Pawła Kukiza. Jest albo kompletnym durniem, który nie rozumie, co się dzieje, albo sprzedajną szmatą - powiedział wówczas polityk PO.

Kukiz ostro o Sikorskim

Teraz w programie emitowanym na antenie RMF FM to Paweł Kukiz został zapytany o ostatnie kontrowersje związane z Radosławem Sikorskim. Jest albo kompletnym durniem albo sprzedajną szmatą - powiedział Paweł Kukiz. Tak uważam - dodał.

Europoseł KO, jak ujawniły holenderskie media, otrzymuje rocznie 93 tys. euro ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Dopytywany o tłumaczenia Sikorskiego, że nie tylko on dostaje takie pieniądze i że jest to legalne (można o tym przeczytać w jego oświadczeniu majątkowym) Paweł Kukiz stwierdził: To jest tak jakby Radosław Sikorski brał pieniądze od PiS w zamian za jakieś konsultację.

Rozumiem, skąd jest jego odlot. Jak się ma tyle kasy, to można odlecieć i czuć się nadczłowiekiem. To z kolei komponuje się z polityką PO - powiedział Kukiz. Oni opierają swoją politykę na tzw. elitach, na nadludziach - dodał.