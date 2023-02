Dopytywany o spot, w którym PO przedstawiła słowa premiera nt. Rosji, ale nie zorientowała się, że Mateusz Morawiecki cytował Donalda Tuska, sekretarz generalny PO odpowiada, że „jest ileś decyzji premiera, które są kompletnie niezrozumiałe i można się zastanawiać, w czyim interesie są".

Dlatego zareagowaliśmy i nie ma co rozmawiać – dodaje.

Kierwiński: Sikorski nam nie szkodzi

Marcin Kierwiński odniósł się także do kontrowersji, jakie wzbudza Radosław Sikorski. Na pytanie, czy były szef MSZ szkodzi wizerunkowo Platformie Obywatelskiej i czy wystartuje w wyborach do Sejmu odparł: Nie. Nie szkodzi. Czy wystartuje – decyzje przed nami.

"To zła decyzja obu panów"

To zła decyzja obu panów – tak Marcin Kierwiński odpowiada na pytanie o to, dlaczego Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz nie chcą iść do wyborów razem z PO. Sekretarz generalny Platformy zapowiada jednak, że jego partia będzie współpracowała z nimi i dodaje: Może jeszcze zmienią zdanie.

Dopytywany o zespół ekspertów Polski 2050 i PSL, polityk komentuje: Gdybym był złośliwy, to powiedziałbym, że Polska jest dziś podpalona przez podpalaczy z PiS – recesja, inflacja i dodaje: Gdy dom się pali, to strażacy nie przygotowują listy priorytetów akcji ewakuacyjnej, tylko wchodzą, gaszą pożar, przywracają stan bezpieczeństwa.

Nie widzę, żeby ten zespół zbawił zarówno pana Hołownię, jak i pana Kosiniaka-Kamysza, ale nie ma wrogów na opozycji - ocenił.