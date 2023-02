Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki przebywają w stolicy Bawarii na 59. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Reklama

Jak powiedział szef rządu podczas sobotniej konferencji prasowej w Monachium, dzisiaj coraz więcej osób - polityków, przywódców, liderów jest przekonanych o tym, że wolny świat nie może sobie pozwolić, by Ukraina doznała klęski. Ukraina musi wygrać, Rosja musi przegrać tę wojnę - to są dzisiaj nasze, wolnego świata, podstawowe cele - wskazał. Jak zaznaczył, bestialskiej Rosji nie możemy starać się ugłaskać, zaspokoić jej apetytów, wiemy doskonale, że to droga donikąd.

“Jedna konkluzja”

Premier wskazał, że różne rozmowy prowadzą go do jednej konkluzji - że 24 lutego 2022 r. wolny świat, Europa Zachodnia, NATO, pozbyły się złudzeń wobec Rosji. Wyraził przekonanie, że ten rok doprowadził do zrozumienia Rosji, zrozumienia jej prawdziwej natury - barbarzyńskiej, kolonialnej, imperialnej, natury ruskiego miru, który dąży do podboju krajów sąsiednich i nie chce żyć ze swoim otoczeniem w pokoju i w spokoju.

Reklama

Jak zaznaczył premier, Polska to doskonale wiedziała i doskonale wie. Rolą Polski, rolą państw Europy Centralnej jest przekonywać innych, że taka właśnie jest Rosja, że takie jest właśnie rosyjskie zagrożenie. I dlatego tutaj w Monachium nasza ofensywa dyplomatyczna daje rezultaty, coraz więcej osób przekonuje się właśnie do naszych racji - stwierdził.

Hub naprawy Leopardów w Polsce?

Premier wskazał, że rozmawiał z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, aby w Polsce budować hub naprawy, modernizacji czołgów Leopard, które będą wkrótce przekazane Ukrainie. Dzisiaj będę spotykać się z kierownictwem firmy Rheinmetall, aby poprowadzić te rozmowy dalej. Chcemy nie tylko modernizować dostępne w naszym zasobie czołgi Leopard, ale także te, które będą wracały z Ukrainy, chcemy móc naprawiać, modernizować - dodał.

Premier usłyszał - jak mówił - wiele ciepłych słów pod adresem Polski ze strony m.in. kongresmenów czy w szczególności senatorów amerykańskich, ale także przywódców, premierów świata zachodniego, że Polska tak konsekwentnie budowała koalicję dla Ukrainy, koalicję, która będzie dostarczać nowoczesne czołgi Leopard, ale także Amerykanie zobowiązali się dostarczyć czołgi Abrams, jedne z najlepszych czołgów produkowanych na świecie.

autorka: Magdalena Jarco, Wiktoria Niecałek