"Władza postanowiła zrobić z tego wyjątkowo ponury spektakl polityczny z użyciem urzędników państwowych, mediów publicznych, ujawnili dane chłopca, który popełnił potem samobójstwo. To, co naprawdę strasznego stało się w Polsce, to jak władza zareagowała na działania swoich ludzi. Zamiast wyciągnąć konsekwencje, postanowili zaszczuć matkę" - mówił w Rokietnicy szef PO Donald Tusk. Odniósł się do sprawy śmierci syna posłanki PO Magdaleny Filiks.

W Polsce niedługo zadecydujemy, czy zło będzie dalej się panoszyć. Czy naszą ojczyzną będą rządzili ludzie, którzy stracili resztki mandatu moralnego żeby zajmować się sprawami publicznymi - mówił. Reklama Tusk o śmierci syna posłanki Filiks: Został właściwie zaszczuty Zobacz również Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję