Na briefingu prasowym lider PO mówił o konieczności przekazania samorządom gruntów ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Podkreślił, że zamienienie ruin w "miejsca kwitnące" jest możliwe, jeśli tylko samorządy będą miały odpowiednie narzędzia. Zadeklarował, że jeśli nie będzie innego wyjścia, zostanie uchwalona ustawa w sprawie przekazywania pokopalnianych gruntów samorządom wraz ze wsparciem państwa.

"Widać, co można zrobić z dobrą nieruchomością"

Jestem dzisiaj w Wodzisławiu, żeby bardzo wyraźnie podkreślić tę oczywistą potrzebę – to nie jest przecież tylko potrzeba Wodzisławia. Widać, co można zrobić z dobrą nieruchomością wtedy, gdy samorząd ma rozwiązane ręce i może zainwestować swoje plany i pomysły – wskazał Tusk.

Mijałem wasz dworzec kolejowy, rzeczywiście macie się czym pochwalić. Ten dworzec pokazuje, jak naprawdę może wyglądać cały Górny Śląsk wtedy, kiedy ludzi i samorządy uwolni się od niepotrzebnych biurokratycznych i finansowych pęt i więzów - podkreślił.

Tusk mówił, że podczas trwającego od ubiegłego tygodnia objazdu Śląska wielokrotnie słyszał o problemach z SRK, która zajmuje się likwidacją i zagospodarowaniem majątku zamkniętych zakładów górniczych. Samorząd jest najlepszym gospodarzem, uprawnionym do tego, żeby wykorzystywać grunty i nieruchomości, które są pozostałością po zamykanych kopalniach - zaznaczył były premier.

Tusk odwiedził zliwidowaną kopalnie węgla kamiennego

Tusk oraz prezydent Wodzisławia Śląskiego spotkali się z dziennikarzami na terenie zlikwidowanej kilkadziesiąt lat temu kopalni węgla kamiennego 1 Maja. Jak mówił prezydent Mieczysław Kieca, to miejsce jest ważne dla mieszkańców, od lat jest przywracane do nowego dzięki trudowi firm i samorządu. Potrzebujemy tak naprawdę bardzo wielu rozwiązań, żeby zdecentralizowany samorząd mógł jak najlepiej gospodarzyć. Takich przykładów w Wodzisławiu jest wiele – to odkupiony, wyremontowany dworzec kolejowy, stworzone miejsca pracy na tym terenie – powiedział Kieca.

Mamy nadzieję, że program Platformy Obywatelskiej, wizyta pana premiera, przyczyni się do tego, aby na Śląsku, gdzie będzie problem i jest z terenami pogórniczymi, pomóc wszystkim gminom rozwiązać go jak najlepiej – tak, żebyśmy mogli u siebie jak najlepiej po śląsku gospodarzyć – dodał prezydent. Musimy zrobić wszystko, żeby skupić pozytywną energię samorządów Górnego Śląska, żeby Górny Śląsk wyglądał jak dworzec w Wodzisławiu, a nie jak te za nami niewykorzystane tereny – mówił Tusk.

"Polska w ruinie"

Nie chcę używać hasła znanego sprzed lat, tego kłamliwego hasła PiS-u - "Polska w ruinie", ja chcę po prostu dobrego rozwiązania – wskazał lider PO i przekonywał, że przekazanie gruntów z należącej do Skarbu Państwa SRK samorządom jest kwestią odważnej decyzji. Deklarował, że jeśli nie będzie innego wyjścia, zostanie uchwalona przygotowana przez śląskich samorządowców ustawa w sprawie przekazywania pokopalnianych gruntów samorządom wraz ze wsparciem państwa.

W opinii lidera PO, SRK zamieniła się w "takie siedlisko etatów". Dziesiątki ludzi z tego żyje i nie są zainteresowani, zachowują się trochę jak taki syndyk, który robi wszystko, żeby ten proces trwał jak najdłużej, bo dużo ludzi na tym coś tam zarobi i nikt nie jest zainteresowany, żeby tak naprawdę te ruiny zamienić w miejsca kwitnące, a to jest naprawdę możliwe, jeśli tylko samorządom damy to do ręki – przekonywał. Jak zaznaczył, decyzje w sprawie przyszłości tych nieruchomości powinny należeć właśnie do samorządów, a nie władzy centralnej.

Szef Platformy wskazał, że olbrzymie tereny pogórnicze, zamiast "pracować" dla ludzi, są dziś nieużytkami. Tylko te dane powinny być warunkiem wystarczającym. Jeśli do tego dołożymy te pieniądze, które gdzieś tam są zamrożone, zablokowane przez PiS – mówimy tutaj i o funduszu sprawiedliwej transformacji – to jest 10 miliardów – ale przede wszystkim o setkach milionów, dziesiątkach miliardów złotych z funduszy europejskich, które tu, na Śląsku mogą pracować – podkreślił przewodniczący.

Powtórzył, że Unia Europejska chce wydać 600 mld euro głównie na transformację energetyczną i przemysłową, chce odbudować europejski przemysł. Do Polski powinno trafić z tych 600 mld co najmniej 80 mld euro i one powinny trafić na Śląsk, bo jeśli mówimy o nowej polityce przemysłowej i o tym, że będziemy budowali nową energetykę, to powinno to być dokładnie tutaj – mówił.

Nieruchomości są, tylko trzeba je uwolnić. Pieniądze są, tylko trzeba je uwolnić. Do tego nie będzie trzeba żadnych mądrych ministrów w Warszawie, bo tutaj sobie z tym poradzicie, jeśli dostaniecie wszystkie narzędzie do ręki i nikt wam z Warszawy nie będzie mówił co macie z tym robić – podsumował Tusk.

Prezydent Wodzisławia Śląskiego: Umiemy rozwiązywać problemy

My umiemy rozwiązywać problemy i wierzę i wiem, że po październiku będziemy mieć nowy rządu, który będzie partnerem dla samorządu terytorialnego, że nie będzie już nigdy tak, że ponad 100 ha tego terenu, który tutaj jest, po kilkudziesięciu już latach od wygaszenia kopalni (...) dalej nie jest zagospodarowany. My, Ślązacy, nie zasługujemy na coś takiego – oświadczył Kieca.

"Wracaj do Brukseli!"

Po spotkaniu z dziennikarzami Tusk krótko rozmawiał z mieszkańcami, którzy przyszli na jego konferencję. Starszy pan, emerytowany górnik, mówił o niespełnionych obietnicach polityków sprzed lat – zarówno z czasów PRL, jak i w III RP. "Obiecywali mi Japonię, pan premier obiecywał mi Irlandię, wyszło jak wyszło – tu widać jak wyszło" – powiedział, wskazując pokopalniane budynki. "To, co się w tej chwili dzieje, to złodziejstwo, draństwo, musi być ukarane. Dlatego proszę mi obiecać, że sprawiedliwości, jak pan dojdzie do władzy, stanie się zadość" – mówił. Ja zrobię naprawdę wszystko, żeby po rządach Prawa i Sprawiedliwości nastała i sprawiedliwości, i prawo – odpowiadał Tusk.

Na briefing z liderem PO przyszła kilkudziesięcioosobowa grupa zarówno zwolenników, jak i przeciwników szefa Platformy. "Wracaj do Brukseli!" – skandowali jedni, "Donald Tusk!" – odpowiadali drudzy.

Kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym Tusk spotkał się z dziennikarzami, stanęła kilkuosobowa grupa mężczyzn w mundurach górniczych, wśród nich poseł PiS Grzegorz Matusiak. Trzymali w rękach transparenty przypominające o zajściach przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej w 2015 r. "Dialog zamiast strzałów. Donald Tusk nie kłam" i "Dialog zamiast strzałów. Górnicy zasługują na godne traktowanie. 2015, pamiętamy" – napisano na banerach.

W czasie trwania strajku w JSW w 2015 r. górnicy kilkakrotnie manifestowali przed siedzibą spółki. Demonstranci rzucali w kierunku budynku ciężkimi przedmiotami. Policja użyła broni gładkolufowej i gazów łzawiących. Część górników doznała wówczas obrażeń ciała. Prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie – uznała, że policjanci interweniujący przed siedzibą JSW nie przekroczyli uprawnień i że ich działanie było prawidłowe w sytuacji naruszenia porządku podczas demonstracji.

autorzy: Krzysztof Konopka, Aleksandra Rebelińska