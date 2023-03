Dzięki Janowi Pawłowi II Polska nie tyko jest krajem wciąż szanującym tradycję, Boga, honor, ale też krajem, który dzięki wspaniałemu pontyfikatowi odzyskał niepodległość – powiedział Suski. Dodał, że Jan Paweł II jest "naszym dobrem narodowym, dzięki któremu żyjemy w wolnej Polsce". Przyszliśmy oddać hołd i część świętej osobie. Część jego pamięci, nigdy nie zapomnimy jego zasług, zawsze będzie w naszych sercach świętym i największym naszym patriotą – powiedział poseł.

Jan Paweł II "narodową świętością"

Według niego Jan Paweł II to "osoba wielka, wspaniała, święta dla osób wierzących, ale też jest narodową świętością dla osób niewierzących – tych wszystkich, którzy dzięki temu odzyskali niepodległość”.

Politycy PiS i samorządowcy złożyli w sobotę kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II znajdującym się przed radomską katedrą. Dzisiaj tutaj jesteśmy, pod pomnikiem Jana Pawła II, żeby zademonstrować po pierwsze uznanie wspaniałości pontyfikatu, wielkiego oddania dla ojczyzny, ogromnego patriotyzmu, ale też żeby zaprzeczyć tym wszystkim obrzydliwym kłamstwom – powiedział Suski. Według niego "to, co dziś dzieje się w Polsce, jest kontynuacją komunistycznego działania przeciwko świętym osobom Kościoła, przeciwko narodowi polskiemu".

Zamach na Ojca Świętego i "powtórka"

Wtedy za czasów komuny był zamach na Ojca Świętego, co jest najlepszym dowodem na to, że nigdy się nie sprzeniewierzył wierze i że komuniści nie mogąc sobie poradzić z jego świętością, chcieli go zgładzić – zauważył polityk PiS. Ale dziś mamy powtórkę. Postkomuna, niestety razem ze znaczną częścią lewicowo-liberalnego otoczenia, chce zniszczyć pamięć, można powiedzieć chcą zabić pamięć tego wielkiego wspaniałego Polaka – stwierdził poseł PiS.

Suski zauważył, że zgromadzeni w sobotę przed pomnikiem papieża w Radomiu, "z oburzeniem i obrzydzeniem odbierają te ataki na Ojca świętego". I właśnie dlatego tu jesteśmy, żeby zaświadczyć prawdzie, żeby stanąć w jego obronie, w obronie naszej ojczyzny, bo tak naprawdę to jest świętość naszej ojczyzny. To nie tylko święty Kościoła, ale święty narodu polskiego – mówił Suski.

Według niego podobnie myślą miliony Polaków. Odrzucają tę kłamliwą narrację, jaka pojawiła się w jednej prywatnej telewizji, jaka została poparta w naszym parlamencie – wskazał Suski. Dodał, że dziwi go, iż PO nie chciała poprzeć uchwały w obronie Jana Pawła II. To hańba, to wstyd, to pokazanie, że wykluczają się z naszej narodowej historycznej wspólnoty – zaznaczył polityk PiS.

Autorka: Ilona Pecka