Posłowie opozycji - Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, KoalicjiPolskiej i Polski 2050 - złożyli wniosek o wyrażenie przez Sejm wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki na początku lutego. Wniosek jest pokłosiem publikacji tvn24.pl, z której wynikało, że pieniądze z konkursu MEiN miały trafiać do organizacji zbliżonych do PiS. Jak wskazał portal, wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib, jednocześnie wiele organizacji zajmujących się edukacją oraz placówek dydaktycznych nie otrzymało z budżetu resortu ani złotówki.

Zarzuty wobec ministra

Gdziekolwiek jesteśmy, słyszymy, że minister Czarnek musi odejść - stwierdziła, rozpoczynając uzasadnianie wniosku o odwołanie ministra Czarnka posłanka KO Krystyna Szumilas. - Choć minister głośno krzyczy "precz z komuną", to działa zgodnie z zasadą "program partii, programem narodu" - dodała.

Czarnek musi odejść - tak rozpoczęła swoje wystąpienie posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Domagają się tego rodzice, uczniowie, studenci i nauczyciele. Chce tego dwie trzecie Polaków - dodała.

Poseł PSL Dariusz Klimczak stwierdził, że jest wiele powodów, dla których minister Czarnek powinien zostać odwołany. - Jednym z nich jest język, jakiego używa - stwierdził. Krytykował też ministra za to, że są sprawy, którymi się nie zajmuje. - Dlaczego nie wprowadziliście gabinetów dentystycznych, ani gabinetów lekarskich do szkół. Obiecywaliście je przecież. Co to jest? Obietnica minus? - pytał.

Poseł Michał Gramatyka z Polska 2050 przypomniał kilka kontrowersyjnych wypowiedzi ministra Czarnka. - Możemy wybaczyć dziecku, że boi się ciemności. Ale nie można wybaczyć dorosłemu, że boi się światła. Mnie jest wstyd, gdy ktoś reprezentujący takie poglądy, posługujący się takim słownictwem, jest ministrem edukacji - mówił poseł Gramatyka.

Zawsze chodzi o jego interes lub interes PiS - zarzucała ministrowi posłanka KO Katarzyna Lubnauer. - Ponad 70 procent Polaków chce odwołania ministra Czarnka. 40 procent uważa go za najgorszego ministra edukacji. Nie tylko za program "willa plus".

Katarzyna Kretkowska z Lewicy zwracała uwagę na problemy finansowe polskiej oświaty. - Tylko na wydatki bieżące polskich szkół brakuje w tym roku 38 mld złotych. Na zrekompensowanie inflacji polskim nauczycielom brakuje kolejnych 15 miliardów - mówiła.

Opinia komisji - negatywna

Wnioskiem zajęła się wcześniej sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, która zaopiniowała go negatywnie. Opinię komisji przedstawił poseł sprawozdawca Tomasz Zieliński.

Zapytany o dyskusję, która odbyła się na posiedzeniu komisji, minister Czarnek podkreślił, że była ona "żenująca". - Kilku naszych posłów, ze względu na swoje bardzo poważne problemy rodzinne i osobiste, o których nie jestem uprawniony mówić, nie było obecnych, w związku z tym taki jest wynik. Ale tak czy inaczej wynik pokazuje, że komisja nie zgodziła się na wniosek o wotum nieufności - powiedział.

Zdaniem Czarnka, sam wniosek oparty jest na "manipulacjach, fałszu albo na kłamstwach". - Nic nowego w tym wniosku nie ma. Co więcej, minister Tomasz Rzymkowski, który mnie wczoraj reprezentował na komisji, wyliczył 38 błędów merytorycznych na 7 stronach wniosku. To samo zrobił poseł Tomasz Zieliński, wiceprzewodniczący sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży - powiedział.

Z kolei rzecznik PiS pytany o wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki odparł: - Będziemy bronić pana ministra Czarnka. Myślę, że to jest pewien teatr polityczny opozycji - ocenił Bochenek. - Wszyscy doskonale wiemy, jaka jest arytmetyka w polskim parlamencie - zauważył.

"Wyraz stanowczego sprzeciwu"

Jak czytamy w poselskim wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MEiN, który podpisało ponad 120 posłów opozycji, stanowi on wyraz "stanowczego sprzeciwu wobec prowadzonej przez niego polityki oraz stosowania praktyk niegodnych urzędu ministra." Jest składany w sytuacji, w której polski system edukacji, miedzy innymi w wyniku działań i zaniechań Ministra Czarnka, znajduje się na skraju katastrofy" - napisano.

"Niezmienną cechą sprawowania przez Przemysława Czarnka funkcji Ministra Edukacji i Nauki jest rażący brak monitorowania, planowania, przewidywania i przygotowywania z odpowiednim wyprzedzeniem polskiego systemu edukacji na wyzwania, z jakimi musi się on mierzyć" - czytamy we wniosku o wotum nieufności. Według wnioskodawców, Czarnek odmawia również dialogu ze środowiskiem nauczycielskim.

Zwrócono również uwagę na dwie forsowane przez szefa MEiN nowele Prawa oświatowego oraz niektórych innych ustaw, określana mianem "Lex Czarnek". Według składających wniosek o wotum nieufności, skutkiem wejścia tych zmian w prawie "byłoby faktyczne pozbawienie rodziców możliwości decydowania o tym, na jakie zajęcia pozalekcyjne w szkole mogłyby uczęszczać ich dzieci".

Skrytykowano też działania ministra dotyczące przyjęcia ukraińskich uczniów do polskiego systemu szkolnictwa. "Reakcje resortu kierowanego przez Przemysława Czarnka można podsumować słowami +jakoś to będzie+. W najbardziej kluczowych pierwszych tygodniach kryzysu MEiN ograniczyło się do zwiększenia limitu dzieci w klasach i wydania ogólnych wytycznych. Podobnie, jak w przypadku nauczania zdalnego w czasie pandemii COVID-19, nauczyciele i nauczycielki stojący przed ogromnym wyzwaniem musieli sobie z nim radzić sami" - oceniono. Dodano, że resort ograniczył się do punktowych decyzji administracyjnych i nie był w stanie wypracować spójnych strategii, które pozwoliłyby jak najskuteczniej zaopiekować się w tej trudnej sytuacji zarówno dziećmi ukraińskimi, jak i polskimi.

We wniosku o wotum nieufności napisano również, że wątpliwości budzą niektóre koszty i zasadność zagranicznych delegacji służbowych ministra. Wskazano, że łączy on obowiązki szefa MEiN z promowaniem uczelni - Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym jest związany. Według wnioskodawców, nieprawidłowości można dopatrzyć się też w wydatkowaniu przez resort środków na niektóre programy. Wymieniono: Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej, Program wsparcia edukacji, Inwestycje w oświacie oraz Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania.

"Pieniądze z tych programów, osobistych inicjatyw ministra, miały trafić do organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Wątpliwości co do rzetelności alokacji tych środków budzi fakt, iż zdecydowana ich większość trafiła do organizacji związanych z Kościołem katolickim oraz powiązanych z obecnymi lub byłymi politykami Prawa i Sprawiedliwości" - czytamy we wniosku.

Szymon Zdziebłowski