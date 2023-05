"Business is not only and not always money but also responsibility. Especially when we are talking about public health" – napisał we wtorek szef MZ na Twitterze.

List do Pfizera

Do wpisu załączył list otwarty do udziałowców Pfizera. W piśmie - udostępnionym wcześniej PAP - wskazał na konieczność gruntownej zmiany kontraktów na dostawę szczepionek przeciwko COVID-19.

Niedzielski zwrócił w liście uwagę, że sytuacja epidemiczna w krajach Unii Europejskiej ustabilizowała się, "a mimo to Pfizer nadal planuje dostarczyć do Europy setki milionów szczepionek". Jest to całkowicie bezcelowe z punktu widzenia zdrowia publicznego, ponieważ większość z nich ulegnie zniszczeniu ze względu na ograniczony okres przydatności do użycia i ograniczony popyt - podkreślił minister zdrowia.

Napisał też, że po napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. "żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości niż dwa lata temu". Wymienił migrację, kryzys energetyczny i inflację. Niedzielski zaznaczył, że polska administracja państwowa skierowała "wszelkie dostępne środki na pomoc i wsparcie naszych sąsiadów".

Globalne przedsiębiorstwa, takie jak Pfizer, muszą być tego świadome i aktywnie realizować społeczną odpowiedzialność biznesu. Nie będzie to możliwe bez dodatkowego porozumienia z Pfizerem w sprawie gruntownej zmiany kontraktów na dostawę szczepionek przeciwko COVID-19 i odciążenia finansowego zainteresowanych rządów - podkreślił szef resortu zdrowia.

Przypomniał ponadto, że polski rząd prowadzi nieustanny dialog z kierownictwem firmy Pfizer. Wielokrotnie wskazywano na trudności z zaakceptowaniem proponowanej przez koncern liczby szczepionek - podkreślił szef resortu zdrowia. Jak dodał, rząd wezwał spółkę, aby zaproponowała "realistyczne rozwiązania". Obecna propozycja Pfizera - według ministra - "przewiduje zmniejszenie dostaw, ale nadal wymaga uiszczenia opłaty za anulowanie zamówień - połowy ceny za dawkę, która nawet nie została wyprodukowana".

