Konflikt ten, jak zauważa gazeta, stał się częścią rywalizacji o wpływy w Brukseli i strategii dyplomatycznej premiera Donalda Tuska.

Nieprawidłowości w zakupie szczepionek na koronawirusa

Karolina Wójcicka w swoim artykule w "DGP" informuje, że 17 maja, za zamkniętymi drzwiami sali sądowej w belgijskim Liege, odbyło się przesłuchanie dotyczące nieprawidłowości w zakupie szczepionek na koronawirusa. Polska dołączyła do skargi w ubiegłym roku, ale niespodziewanie wycofała się z niej na wiosnę tego roku. Według "DGP", wszystko to miało na celu złagodzenie napiętych stosunków między Polską a UE i uzyskanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy.

Pismo kancelarii premiera

Gazeta informuje, że wycofanie się nastąpiło na wniosek kancelarii premiera - pismo w tej sprawie zostało przekazane do ministerstwa zdrowia, które następnie przekazało je do Brukseli. "Jednak z naszych informacji wynika, że w zeszłotygodniowej rozprawie udział brali również nasi przedstawiciele. To oznacza, że wróciliśmy do sprawy i że wycofaliśmy wycofanie" - informuje "DGP".

Brak komentarza

Ministerstwo Zdrowia oraz prawnicy zatrudnieni przez rząd nie komentują sprawy. Z komunikatu na stronie Prokuratury Europejskiej wynika, że sprawa zakupu szczepionek została odroczona do 6 grudnia.

