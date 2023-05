"Poprzez pracę w okręgu wyborczym Łukasz Mejza zasłużył na miejsce na listach wyborczych. Myślę, że poprzez swoją aktywność w social mediach dodaje (nam - przyp. red.) przede wszystkim w młodym elektoracie. Prowadzi on nieco inną politykę od tej, którą ja prowadzę, czy do której przyzwyczaili wyborców politycy prawicy. Swoją aktywnością trafia do części społeczeństwa, do której ja nie potrafię dotrzeć, czyli do najmłodszych ludzi, którzy lubią taką ekspresję" - mówi minister sportu Kamil Bortniczuk w nowym podcaście Radia ZET "Futbol i polityka".

To jest pracowity poseł, który, wchodząc do polityki, dostał od mediów gonga w sprawie, na której nie zarobił ani złotówki. Głupia inwestycja z perspektywy młodego przedsiębiorcy w obszar, na którym nie powinno się zarabiać. Każdy ma prawo do błędów. Powinien dostać szansę wyborczą. Wyborcy go ocenią. Na tym polega demokracja — mówi Kamil Bortniczuk w rozmowie z dziennikarzem Radia ZET Rafałem Miżejewskim. Reklama W 2021 roku Łukasz Mejza zrezygnował z funkcji wiceministra sportu po tym, jak media ujawniły, że w przeszłości firma, którą zarządzał, proponowała rodzicom chorych dzieci niesprawdzoną "cudowną terapię", która miała leczyć najpoważniejsze choroby.