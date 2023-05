Reklama

W ostatnich tygodniach odbyło się kilka spotkań Pawła Kukiza z Jarosławem Kaczyńskim, które dotyczyły podpisania porozumienia programowego przed wyborami parlamentarnymi. Rozmowy - jak zastrzegał wówczas Kukiz - dotyczyły nie miejsc na listach, a kwestii programowych m.in. zmiany ordynacji wyborczej na model mieszany, zniesienia immunitetów dla posłów i senatorów czy rozszerzeniu ustawy antykorupcyjnej.

Porozumienie PiS z Kukizem

Paweł Kukiz w czwartek w Radiu Wnet powiedział, że "porozumienie właściwie się wykuło", tylko należy je jeszcze oficjalnie podpisać. Podkreślił, że musi mieć ono formę pisemną. Muszę ludziom pokazać: proszę bardzo, tu jest podpisane, do tej pory prezes się ze wszystkiego wywiązywał – stwierdził.

Krzysztof Sobolewski zapytany w piątek w Studiu PAP o to, kiedy rozmowy zostaną sfinalizowane powiedział, że to kwestia ostatecznych rozmów między prezesem Jarosławem Kaczyńskim i Pawłem Kukizem. Mogę powiedzieć, że jest to jeszcze nie autostrada, a droga szybkiego ruchu w naszych relacjach ze środowiskiem Pawła Kukiza. Zawsze podkreślałem, że dla nas wartością dodaną byłoby to, gdybyśmy mogli wspólnie ze środowiskiem Pawła Kukiza wejść w kampanię wyborczą i zwrócić się pokornie do Polaków z prośbą o powierzenie nam mandatu zaufania" - zaznaczył.

Konflikt interesów z Suwerenną Polską

Na pytanie, czy w ramach Zjednoczonej Prawicy nie wystąpi konflikt interesów między Suwerenną Polską a Pawłem Kukizem, stwierdził, że klamrą spinającą koalicję jest Jarosław Kaczyński. Jestem przekonany, że tym razem będzie także tą klamrą, która obejmie także środowisko Pawła Kukiza - podkreślił.

Wskazał również, że PiS udowodnił, że część postulatów Pawła Kukiza zostało wprowadzonych w życie. Suwerenna Polska blokuje jednak nadal projekt ustawy, dotyczący sędziów pokoju. Są tematy, które już zrealizowaliśmy i są takie, które wymagają czasu i w przypadku sędziów pokoju to raczej kwestia przyszłej kadencji - przekazał.

Umowa o współpracy programowej

Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz podpisali w czerwcu 2021 r. umowę o współpracy programowej. Dzięki umowie, co wielokrotnie podkreśla lider Kukiz'15, udało się uchwalić m.in. ustawę antykorupcyjną, o konopiach medycznych, włóknistych, o bezpośredniej sprzedaży dla rolników czy o wyrównaniu świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Autorka: Anna Nartowska