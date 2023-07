Reklama

Pan Tusk był patronem pani Ochojskiej, która wnioskuje o procedurę naruszeniową wobec Polski dlatego, że stoi zapora na granicy białoruskiej - powiedział w poniedziałek na konferencji premier.

Apel Morawieckiego do Tuska

Zwrócił się do szefa Platformy Obywatelskiej, aby odciął się od europosłanki Janiny Ochojskiej. Inaczej duet Tusk Ochojska doprowadzi do tego, że zaleje nas fala nielegalnej imigracji. To już jest takie kuglowanie swoimi własnymi stanowiskami, że trzeba być ślepym żeby nie widzieć tego, że Tusk robi już wszystko po to, żeby zamazać to co jeszcze niedawno z panem Weberem, panem Galerem i panią Ochojską ochoczo potwierdzali, czyli wprowadzenie do Polski nielegalnych imigrantów - powiedział.

Z jednej strony powinienem powiedzieć nie dziwię się, Tusk kłamie jak zwykle, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że takie fikołki o 180 stopni w ciągu paru dni to trzeba potrafić - podsumował szef rządu.

Spot Donalda Tuska

Tusk zamieścił w niedzielę na swoim profilu na Twitterze nagranie, w którym odnosi się do kwestii polityki migracyjnej. Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji - i właśnie teraz (wicepremier, lider PiS Jarosław - red.) Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak, cytuję: Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu - powiedział Tusk.

Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tys. obywateli - 50 razy więcej niż w 2015 roku. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko, i będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień - stwierdził lider PO.

"Kaczyński szczuje na imigrantów"

Jak powiedział Tusk, "Kaczyński jednocześnie szczuje na obcych i na imigrantów, a jednocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy, i to właśnie z takich państw". Może potrzebna mu jest wewnętrzna wojna, konflikt, strach polskich obywateli - bo wtedy lepiej mu rządzić, wtedy łatwiej będzie mu wygrać wybory. Musimy jak najszybciej go odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami - oświadczył szef Platformy.

