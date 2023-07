Kłamie pan jak zwykle. Janusz, przeginasz. Lech Kaczyński przewraca się w grobie. Idź do pracy, ty jesteś jak okupant na polskiej wsi - krzyczał lider AgroUnii, Michał Kołodziejczak - podaje Polsat News. Michał, walczysz o miejsce na listach PO, jesteś podnóżkiem Tuska - mówił za to Janusz Kowalski. Przestańcie krzyczeć i posłuchajcie. Sześć miliardów złotych Donald Tusk chce zabrać polskim rolnikom. Dlaczego nie protestujecie? - dodał wiceminister. Ty masz władzę - stwierdził w odpowiedzi Kołodziejczak.

Reklama

W końcu doszło do spotkania z ministrem

Reklama

W końcu jednak AgroUnii udało się spotkać z ministrem Telusem. Zaprosiłem AgroUnię na spotkanie w sali. Usiedliśmy, rozmawialiśmy o problemach. Przekazałem informacje, co do tej pory zrobiono w ministerstwie, by pomóc rolnikom, jakie środki przeznaczono, jakie programu uruchomiono - powiedział polityk po spotkaniu. To była niezapowiedziana wizyta. Miałem dziś zaplanowane ważne spotkanie z ministrem rolnictwa Ukrainy w sprawie importu drobiu. Z wiadomych przyczyn musiałem je odwołać - stwierdził. Zapewnił też, że umówił się z Michałem Kołodziejczakiem na późniejsze spotkanie.