Grzegorz Osiecki, Tomasz Żółciak: Czy najbliższe wybory zostaną już zorganizowane przy udziale Centralnego Rejestru Wyborców?

Janusz Cieszyński (minister cyfryzacji): Jesteśmy na to gotowi. Być może przed wyborami parlamentarnymi odbędą się jeszcze uzupełniające wybory lokalne, w których CRW przejdzie chrzest bojowy. Ale najważniejsze dla decyzji o uruchomieniu jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, do której skierowaliśmy wniosek o uruchomienie systemu 4 sierpnia.

Wniosek do PKW oznacza, że żadnych poważniejszych zakłóceń w działaniu CRW nie ma?

Tak, to zwieńczenie intensywnej pracy informatycznej, analitycznej i organizacyjnej. Przez cały czas byliśmy w kontakcie z samorządowcami, Krajowym Biurem Wyborczym.

Samorządy alarmowały m.in., że w CRW są wyborcy mieszkający przy nieistniejących ulicach albo przy istniejących, ale pod fikcyjnym numerem?

W ostatnich tygodniach te błędy zostały wyeliminowane. Znaleźliśmy nawet kilku 130-latków, którym Hanna Gronkiewicz-Waltz mogłaby oddać jakąś kamienicę. Od początku zakładaliśmy, że potrzebujemy czasu w lipcu na to, aby ujednolicić dane ze spisów gminnych do jednego rejestru, i to się sprawdziło.

Rozmawiali Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak

