Za przyjęciem uchwały o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego głosowało 234 posłów, 210 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna konieczna do przyjęcia uchwały wynosiła 226 głosów.

Teraz dokument zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Uchwała Sejmu o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego została przygotowana na podstawie wniosku rządu, który trafił do Izby w poniedziałek.

W uchwale wyznaczono termin referendum na 15 października.

Pytania w referendum

W referendum padną cztery pytania. Pierwsze z nich brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Do uchwały dołączono kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum. Zgodnie z nim do 5 września uprawnione podmioty mogą zawiadomić PKW o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w mediach publicznych. Do 27 września ustalona ma zostać kolejność rozpowszechniania audycji referendalnych. Nieodpłatne nadawanie audycji referendalnych uprawnionych podmiotów w mediach publicznych ma trwać od 29 września do 13 października. Tego samego dna zakończy się też kampania referendalna.

Jak głosowały partie?

"Za" było 226 posłów Prawa i Sprawiedliwości, trzech posłów koła Kukiz'15 i trójka koła Polskie Sprawy oraz dwóch posłów niezrzeszonych.

"Przeciw" było 127 posłów Koalicji Obywatelskiej, 41 z Lewicy, 26 z Koalicji Polskiej-PSL, 6 z koła Polska 2050, po trzech z kół Lewicy Demokratycznej i Konfederacji (Konrad Berkowicz, Stanisław Tyszka i Dobromir Sośnierz) oraz czterech posłów niezrzeszonych.

Wstrzymało się siedmiu posłów Konfederacji, a 9 posłów nie głosowało.

autorka: Aleksandra Rebelińska