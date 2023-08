W niedługim czasie mamy mieć najsilniejszą armię lądową w Europie. Mamy silne sojusze, szczególnie z USA, ale inni będą bronić tych, którzy sami się potrafią obronić - widzimy to na Ukrainie. Nasz cel jest prosty: odstraszyć przeciwnika - mówił Jarosław Kaczyński.

Mamy do czynienia z wojną hybrydową, w której są różnego rodzaju prowokacje i wykorzystywani są do tego imigranci. Wybudowaliśmy ogrodzenie na polsko-białoruskiej granicy, wzmacniamy granicę poprzez większą obecność żołnierzy Wojska Polskiego. Bezpieczeństwo naszego kraju zostanie zachowane - mówił prezes PiS.

Widzimy także problem nielegalnej imigracji. Te osoby nie chcą pracować, ale wpływać na bezpieczeństwo. Widzimy to na Zachodzie Europy. Nasz rząd stawia takim pomysłom VETO. My dbamy o bezpieczeństwo, modernizujemy wszystkie służby mundurowe - powiedział.

Kaczyński o bezpieczeństwie energetycznym

Bezpieczeństwo kraju to także bezpieczeństwo energetyczne. Polska obecnie jest pod tym względem państwem niezależnym. Każde państwo jest także organizacją, która zapewnia bezpieczeństwo socjalne rodzinom. W czasie pandemii COVID uratowaliśmy miejsca pracy oraz nie doprowadziliśmy do wzrostu bezrobocia w czasie inflacji - powiedział Kaczyński.

Nasza polityka społeczna doprowadziła do wzrostu płac, a rynek pracodawcy zmienił się w rynek pracownika. We wszystkich aspektach państwo ma zapewnić bezpieczeństwo - do tego odnosi się także referendum, które podnosi sprawę imigrantów, muru na granicy oraz kwestia wieku emerytalnego - stwierdził.