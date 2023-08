Podczas środowej konferencji prasowej zorganizowanej na kładce dla pieszych nad torami w Warszawie minister edukacji i nauki przekonywał, że szef PO Donald "Tusk równa się wyprzedaż majątku".

Czarnek o spółce PKP Energetyka: Została "opylona" przez rządy PO-PSL

Dziś jesteśmy w specyficznym i bardzo znaczącym miejscu - przy trakcjach kolejowych PKP, które są własnością PKP Energetyka - powiedział Czarnek. Podkreślił, że PKP Energetyka to "właściciel sieci energetycznych, elektrycznych, sieci wysokiego napięcia, niskiego napięcia, doprowadzających energię elektryczną do trakcji PKP i jednocześnie operator tych sieci".

Proszę sobie wyobrazić, że taka spółka jak PKP Energetyka - niezwykłe strategiczna, fundamentalna nie tylko z punktu widzenia samego biznesu Polskich Kolei Państwowych, a przez to również - interesu państwa polskiego, ale niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego - została "opylona" przez rządy PO-PSL pod sam koniec tych rządów - powiedział Czarnek. Dodał, że to "można jednoznacznie pokazać jako wyprzedać w szerokim tego słowa znaczeniu".

Jak przypomniał, we wrześniu 2015 roku doszło do sprzedaży 100 proc. akcji PKP Energetyka podmiotowi zewnętrznemu. W ten sposób państwo polskie, rząd polski, ale społeczeństwo polskie, co najważniejsze, straciło panowanie nad strategiczną spółką PKP - PKP Energetyka - zauważył szef MEiN.

Dodał, że "PKP Energetyka była jedną z tych setek spółek, nad którymi straciliśmy jako państwo panowanie". Rząd PiS w ramach repolonizacji tego rodzaju strategicznych spółek odzyskał PKP Energetyka. 3 kwietnia 2023 roku PGE odkupiło 100 proc. akcji PKP Energetyka - podkreślił minister. Dodał, że "odkupienie tego oznacza przywrócenie panowania nad strategicznym sektorem energetycznym".

Autorki: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Iga Leszczyńska